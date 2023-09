Ajax-Feyenoord, partita interrotta: cosa è successo

La sfida tra Ajax e Feyenoord è stata interrotta. Al 44' della partita valevole per la sesta giornata dell' Eredivisie i tifosi della squadra di casa hanno voluto lanciare dei fumogeni sul terreno di gioco proprio con lo scopo di fermare il match. Alcuni di loro hanno anche abbandonato lo stadio prima del tempo. Si è trattato di un comportamento di protesta dei sostenitori di casa nei confronti della propria squadra: al momento dell'interruzione il risultato era infatti di 3-0 in favore degli ospiti.

Ajax, la situazione in classifica

L'Ajax sta vivendo un avvio di stagione decisamente complicato. Dopo cinque giornate sono solo cinque i punti in classifica della squadra allenata da Steijn, abituata a ben altri standard. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte che in questo momento vogliono dire tredicesimo posto in classifica, con soli due punti sopra la zona retrocessione. Dopo i momenti di grande tesnione alla Johan Cruijff Arena l'arbitro è stato costretto a sospendere la partita per motivi di sicurezza e ha rimandato le squadre negli spogliatoi.