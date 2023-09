Vaessen tra la vita e la morte: Waalwijk-Ajax, terrore in campo

Terrore in campo durante la partita di Eredivisie tra Waalwijk e Ajax per un brutto scontro di gioco. Erienne Vaessen, portiere del Waalwijk, è stato colpito da una scarpata e portato fuori dal campo inerte, su una barella e parzialmente coperto da un telo, con i suoi compagni di squadra che si sono abbracciati e quelli dell'Ajax con le lacrime agli occhi. Il giocatore del club padrone di casa è rimasto a terra privo di sensi dopo un durissimo scontro di gioco con Brian Brobbey dell'Ajax. Nello stadio 'Mandemakers' è calato subito un silenzio carico di tensione, mentre i compagni di squadra di Vaessen facevano frenetici gesti verso le panchine per chiedere assistenza medica e nel momento in cui uno steward è corso a bordo campo per prendere un defibrillatore, tutti hanno capito che si trattava di una cosa seria.