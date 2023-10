Terrore in Olanda: Bas Dost rianimato in campo

Tanta preoccupazione in Az Alkmaar-Nec in Eredivise: Bast Dost è crollato a terra in seguito a un malore a pochi istanti dalla fine del match. Immediato l'intervento da parte dei medici per rianimarlo. Scene bruttissime, che ricordano il problema avuto anche da Eriksen durante gli Europei con la Danimarca. I campagni di squadra hanno fatto subito scudo per coprirlo e per permettere i soccorsi. Ora il calciatore è cosciente e ha salutato il pubblico. Successivamente è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio, che si era ammutolito per tanti minuti.