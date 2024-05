PSV campione d’Olanda: titolo conquistato dopo sei anni

Il PSV batte lo Sparta Rotterdam , torna a sorridere e dopo sei anni vince il titolo in Eredivisie . Un dominio della squadra di Bosz , al termine di un percorso perfetto: 28 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Oltre un gioco che ha colpito tutti gli amanti del calcio e un grande protagonista, Luuk De Jong , autore di 27 goal e 14 assist. Una cavalcata che ha portato i boeren a laurearsi campioni d'Olanda con due turni d'anticipo. Un distacco al momento di 12 punti sul Feyenoord, quanto basta per iniziare la festa.

PSV, poker allo Sparta Rotterdam e titolo d'Olanda

Il Philps Stadium, colorato di rosso in attesa del triplice fischio più importante della stagione, riscalda subito l'ambiente con cori e fumogeni. La partita però non inizia nel migliore dei modi per la squadra di Bosz che dopo appena otto minuti subisce la rete di Metinho. Lo stadio si spaventa un po', ma la reazione dei padroni di casa arriva subito: prima con il pari grazie all’autorete di Bakari al 19’ e poi con il gol di Bakayoko al 26’. La gara però è tutt'altro che banale e gli ospiti riportano tutto in equilibrio, sfruttando un altro autogol, questa volta di Boscagli. Il difensore però a metà secondo tempo si fa subito perdonare con la rete del vantaggio. Poi ci pensa Teze al 78'a calare il poker e a dare il via ai festeggiamenti, con la squadra che ha poi alzato il trofeo al cielo.