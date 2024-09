Eurorivale Juve: Psv padrone d'Olanda, primo a punteggio pieno

Inizio di stagione travolgente del PSV che domina in Eredivisie confermandosi in testa al campionato a punteggio pieno. Dopo 5 giornate, sono 15 i punti ottenuti, gli ultimi tre oggi, grazie alla vittoria per 2-0 arrivata al Philips Stadion contro il NEC Nijmegen. L'Eurorivale della Juventus, orfana del capocannoniere Lozano ( ai box per infortunio muscolare), si è fatta trascinare dalle reti di de Jong su calcio di rigore e di Guus Til, vicecapocannoniere dietro al messicano ex Napoli. La formazione di Eindhoven è in uno stato di grazia e lo si evince dai numeri: 15 punti in tasca, 20 reti segnate e solo 3 subite. La compagine olandese, allenata da Bosz, affronterà i bianconeri di Thiago Motta in Champions League martedì alle ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino.