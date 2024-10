Rugani si prende l'Ajax: Farioli, "È il suo momento, conosce l'Europa"

Francesco Farioli pronto a tornare in campo in Europa nell'incontro valido per la terza giornata di Europa League . L'Ajax affronterà infatti il Qarabag in trasferta (ore 18.45), per provare a ritrovare il successo dopo il pareggio con lo Slavia Praga rimediato nell'ultimo incontro del torneo - all'esordio vinse invece per 4-0 contro il Besiktas di Ciro Immobile - . Trasferitosi ad Amsterdam nel maggio 2024 dopo la felice stagione al Nizza , il tecnico italiano ha accettato la missione di risollevare le sorti dei lancieri dopo l'opaco rendimento degli ultimi due anni, che ha visto la squadra chiudere lo scorso campionato al quinto posto, venendo inoltre eliminata nella fase a gironi del vecchio formato dell'Europa League - in Conference uscì invece agli ottavi - . La società ha inoltre portato alla sua corte il connazionale Daniele Rugani , che ha raggiunto in prestito la formazione olandese ad agosto scorso. In conferenza stampa, Farioli ha dichiarato che l'ex bianconero è pronto per mettere a disposizione della squadra la sua "esperienza internazionale". Il difensore si presenta all'appuntamento con 4 presenze complessive accumulate con la maglia dell'Ajax, per un totale di 68 minuti giocati, inclusi quelli da subentrante nel match contro lo Slavia Praga.

Farioli: "Rugani ha esperienza internazionale"

Queste le parole dell'ex tecnico del Nizza: "Abbiamo una rosa ampia e Daniele è un giocatore importante. Porta molto alla squadra: esperienza, leadership e una vasta conoscenza delle partite internazionali. Si è unito a noi un po' più tardi e ha avuto qualche problema fisico, ma credo che per lui sia arrivato il momento di esordire. Il mio compito non è quello di prevedere le partite, ma di preparare al meglio la mia squadra. Mi propongo di individuare i punti di forza e di debolezza dell'avversario e di identificare le aree in cui possiamo ancora migliorare. Speriamo di poter fare un ulteriore passo avanti nel nostro sviluppo. Da quando Gurbanov è l'allenatore del Qarabag, hanno vinto il campionato dieci volte e la coppa sei. Questi risultati parlano da soli. So bene come giocano. Conosco anche un po' l'allenatore. Quando lavoravo lì, era legato a un posto in Turchia", ha concluso Farioli.

Rugani: "Con Farioli per diventare grandi"

Così invece il difensore classe '94, che dopo essere entrato dalla panchina contro lo Slavia Praga, è pronto a esordire dal primo minuto. Ad assicurargli il posto tra gli 11 titolari, la sospensione di Baas: "Vivo ad Amsterdam, con la mia famiglia. Quindi ora sono pronto ad aiutare la squadra e a fornire il supporto necessario. Abbiamo visto molti filmati del Qarabag e sappiamo che sono una squadra forte e pericolosa. I trofei che hanno vinto lo dimostrano. Sarà dura. Sarà però un momento importante. Per me speciale. Sono molto felice di avere questa opportunità. Penso che abbiamo una squadra forte, con molta qualità, soprattutto dal punto di vista tecnico. Naturalmente, dobbiamo ascoltare l'allenatore per diventare la migliore squadra possibile. Dobbiamo sostenerci l'un l'altro sia nei momenti positivi che in quelli negativi, ed è lì che si scopre la vera forza e il carattere di una squadra. Credo che potremo fare grandi cose", ha dichiarato Rugani.