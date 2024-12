Rugani l'Ajacide e quelle parole del Gigante Ormezzano

Post sul profilo Instagram dell'Ajax, in calce all'immagine del calciatore: "Daniele Rugani, 611 minute for Ajax, 0 goals conceded". Cogliendo fior da fiore dai commenti sottostanti dei tifosi, olandesi e italiani: "Un grande giocatore in una grandissima squadra". "Il miglior difensore". "Orgogliosi di lui". "Spalletti, chiamalo". "Gli italiani lo fanno meglio". "Non ho parole per chi l'ha cacciato gratis" (il riferimento è al prestito secco concordato dalla Juve con l'Ajax). "Mammia mia!". "Sei sempre stato un grande giocatore e una grande persona". Non c'è che dire: nella stagione in cui Francesco Farioli, 35 anni, siede sulla panchina dei Lancieri quale primo allenatore italiano in 124 anni di storia della squadra che è stata di Cruijff e Van Basten, Neeskens e Krol, Seedorf e Rijkard, il trentenne difensore italiano si sta facendo strada. Il 24 maggio scorso, Rugani aveva prolungato il contratto con la Juve sino al 2026, ma, il 21 agosto, messo sul mercato dalla rifondazione mottiana, ha preso l'aereo per Amsterdam, non prima di essersi congedato con stile da Torino. "Qui sicuramente lascio un pezzo importante di cuore e di vita, perciò non posso che augurare il meglio alla società e a tutte le persone che ho conosciuto, ai miei compagni e ai tifosi che ci hanno supportato in questi anni. Con l'orgoglio di aver sempre dato tutto me stesso per questa maglia, è il momento adesso di voltare pagina per una bellissima e stimolante nuova avventura". Che lo stia diventando, è assodato, dopo l'iniziale periodo di ambientamento nell'Eredivisie dove, attualmente, gli Ajacidi sono secondi con 39 punti, 6 in meno della capolista Psv. In Coppa d'Olanda hanno superato il turno, eliminando il Telstar: nell'occasione, Rugani ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa, coronando le prime 11 presenze. In Europa League, l'Ajax è undicesimo a due giornate dalla fine del girone unico, tuttavia a un solo punto dalla zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. L'Ajax è il club più vittorioso dei Paesi Bassi: conta 75 trofei ufficiali, 65 nazionali e 10 internazionali, il suo blasone è onusto di gloria e Farioli punta a lucidarlo. Le cronache olandesi raccontano di un Rugani sempre più inserito nell'ambiente, dove si muove con la professionalità e l'applicazione che ne hanno scandito la carriera.