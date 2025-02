Juve, guarda il Psv: tris prima della clamorosa beffa nel recupero

Pareggio amaro per il Psv, che sul campo del Nec viene raggiunto nel finale subendo 2 gol negli ultimi 5 minuti di gara. Al Goffertstadion di Nimega termina 3-3: reti di De Jong (52'), Saibari (73') Bakayoko (76') per gli ospiti, e di Ouaissa (66’), Shiogai (90') e Linssen (95') per i padroni di casa. Un risultato valido per la 21ª giornata della Eredivise e che vede i prossimi avversari della Juventus in Europa - già reduci dal successo contro il Liverpool che è valso il 14º posto nel girone unico - mancare l’occasione di consolidare il comando della classifica, rientrando con 50 punti e un distacco di 5 lunghezze sull’Ajax: Rugani e compagni ospiteranno il Feyenoord (a sua volta sorteggiato contro il Milan) domenica 2 febbraio.