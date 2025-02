Feyenoord, Van Persie sfida l'Inter: è lui il nuovo allenatore

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League ai danni del Milan, il Feyenoord cambia ancora guida tecnica. Il club olandese aveva infatti affidato la panchina ad interim a Pascal Bosschaart in attesa di un vero e proprio sostituto. Adesso l'accordo è arrivato, con l'ufficialità del ritorno di Robin Van Persie alla guida del club di Rotterdam, che debuterà nella massima competizione europea proprio con la doppia sfida all' Inter di Simone Inzaghi.

Feyenoord, ufficiale la nomina di Van Persie come nuovo allenatore

Questo il comunicato con cui il Feyenoord ha ufficializzato la decisione: "Il Feyenoord ha annunciato l'accordo con lo sc Heerenveen per il trasferimento immediato di Robin van Persie, che da lunedì prossimo sarà alla guida della prima squadra. Il 41enne, originario di Rotterdam, firmerà un contratto fino a metà 2027. Il Feyenoord ha inoltre ingaggiato René Hake come allenatore in seconda. Hake, con una vasta esperienza maturata in 20 anni tra FC Emmen, PEC Zwolle, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht, Go Ahead Eagles e Manchester United, ha firmato anch'egli fino a metà 2027".

La dirigenza: "Il calcio di Van Persie perfetto per il Feyenoord"

, direttore generale del club olandese, ha espresso così tutta la sua felicità per il ritorno di: "Robin conosce il club in modo incredibile e sa esattamente cosa serve per ottenere risultati. Con la sua vasta esperienza internazionale, Robin può ovviamente aiutare i giocatori a crescere. Inoltre, la sua visione del calcio si adatta perfettamente a ciò che abbiamo in mente al Feyenoord: calcio offensivo e ben giocato, combinato con coraggio, intensità e lotta. Per supportarlo nel trasmettere questa visione, abbiamo trovato un assistente di grande esperienza in René Hake, che rafforzerà immediatamente anche lo staff tecnico".