Lucas Perez, 18 ore di viaggio per firmare con il Psv... per paura

Lucas Perez ha dovuto affrontare una vera e propria odissea per raggiungere il Psv Eindhoven, dopo aver trovato un accordo con il club olandese. A causa di una paura insuperabile di volare, l'attaccante spagnolo ha scelto di percorrere il lungo tragitto in auto, guidando dalla sua città natale, La Coruna , in Spagna, fino ai Paesi Bassi.

Lucas Perez, un lungo viaggio per il Psv

Un viaggio estenuante di oltre 18 ore e circa 1.700 chilometri, che ha reso necessario questo sforzo, visto che non esisteva altra opzione per lui. Nonostante le numerose trasferte professionistiche, Lucas Perez non ha mai superato la sua fobia per gli aerei, una paura che lo accompagna fin dai primi anni della sua carriera. Per evitare di volare, ha dovuto adattarsi a soluzioni alternative per spostarsi, come lunghi viaggi via strada. Nel corso della sua carriera ha spesso dovuto ricorrere a mezzi di trasporto alternativi per le trasferte, tra cui auto, furgoni e treni.

Una volta, per esempio, quando il Deportivo doveva affrontare una partita alle Isole Baleari, Lucas Perez si è addirittura imbarcato su una nave per raggiungere la destinazione. L'episodio con il Psv Eindhoven non è quindi un caso isolato, ma solo l'ultima di una lunga serie di avventure che hanno visto il 36enne calciatore affrontare sfide logistiche uniche a causa della sua avversione per il volo. Una paura condivisa anche con un altro ex attaccante dell'Arsenal, ovvero Bergkamp, ma al Psv il finale di stagione sarà più tranquillo siccome non è in lista Champions e la trasferta più lunga in campionato è Groningen, a 250km da Eindhoven.