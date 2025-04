Farioli, auguri speciali da Del Piero: "Presto verrà a seguire l'Ajax"

Una giornata speciale per Francesco Farioli , L'allenatore dell' Ajax compie oggi, il 10 aprile, 36 anni. Giovanissimo ma con un bagaglio d'esperienza importante, soprattutto all'estero. In Italia ha lavorato prima come preparatore dei portieri alla Lucchese, al Benevento e al Sassuolo, salvo poi partire dalla Turchia nel ruolo di vice e poi come tecnico. Dall' Alanyaspor al Karagumruk poi Nizza e ora in Eredivisie sta riscrivendo la storia , non tanto per il possibile scudetto con i lancieri ma perché potrebbe essere il primo italiano a conquistare un titolo in Olanda. I punti di vantaggio dal Psv secondo sono ben 9 e mancano sei giornate al termine, intanto l' Ajax ha pubblicato un video con una sua intervisa e una sorpresa speciale: gli auguri di Del Piero , l'idolo dell'infanzia di Farioli.

Farioli e gli auguri di Del Piero

Un momento davvero importante per Farioli e l'Ajax. Una giornata particolare per lui in cui, oltre a festeggiare è concentrato a preparare le prossime sfide di campionato per provare a raggiungere l'obiettivo. Tra un allenamento e l'altro ecco anche la possibilità di ritrovarsi immerso in un vortice di emozioni davvero importante. Quante volte capita di ricevere gli auguri personali dal proprio idolo? Poche, anzi pochissime e lui ha ricevuto proprio una bellissima sorpresa con un bellissimo messaggio da parte di Del Piero.

"Buongiono Francesco voglio augurare a te e alla tua squadra buona fortuna per le partite finali.Buon compleanno amico mio, ti auguro il meglio. Ti mando un abbraccio grande e ti faccio ancora tanti auguri di felicità" ha detto sorridendo la leggenda Juve. E la risposta di Farioli al messaggio è stata questa: "Del Piero è speciale non solo come calciatore, ma anche come uomo. L'ho già invitato qualche volta a venire a vedere un allenamento o una partita. Forse ci sarà presto".