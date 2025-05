Ajax: così è incredibile! In un mese bruciato il +9

Non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima volta che qualcuno in testa alla classifica riesce a bruciarsi un vantaggio di 9 punti sulla seconda, ma il modo in cui l’Ajax di Francesco Farioli ha di fatto gettato al vento l’Eredivisie 2024-25 è destinato a rimanere nella storia. Un “crash di sistema”, per usare una metafora informatica, per il quale è difficile trovare una spiegazione diversa dall’