Figuraccia Farioli, è il 5 maggio dell'Ajax: buttato un campionato, trionfa il Psv di Perisic

Una delle corse al titolo più incredibili in Olanda è culminata con l'incoronazione del PSV Eindhoven a spese degli storici rivali dell'Ajax, il cui crollo di fine stagione non è stato salvato da una vittoria nel turno finale. Il PSV ha conquistato il titolo di Eredivisie battendo lo Sparta Rotterdam per 3-1. Il centrocampista statunitense Malik Tillman ha segnato il terzo gol per calmare i nervi con l'Ajax che giocava e vinceva in contemporanea.