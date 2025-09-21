Meteora alla Juve e rinato in Olanda: altro gol e inizio super, ve lo ricordate?

Dopo diverse stagioni difficili, che avevano fatto pensare addirittura ad un prematuro ritiro dal calcio giocato, Mohamed Ihattaren sta finalmente tornando protagonista. Il centrocampista olandese è stato una meteora della Juventus , che lo aveva acquistato nell'estate del 2021, ma con cui non ha mai giocato. Il classe 2002 era infatti stato girato in prestito alla Sampdoria, senza mettere mai piede in campo per via di alcuni problemi familiari che lo avevano portato a ritornare in Olanda.

Ihattaren, la meteora Juve rinasce in Olanda

Dopo la travagliata esperienza in Italia, Ihattaren è tornato a giocare nell'ultima stagione con la maglia del Waalwijk in Eredivisie. Un'annata in cui è tornato a far vedere, almeno a sprazzi, il suo talento collezionando quattro gol e cinque assist in 24 presenze. Un bottino che gli è valso il trasferimento al Fortuna Sittard, con cui ha iniziato il nuovo campionato in maniera straordinaria. Il centrocampista olandese ha infatti deciso l'ultima sfida contro l'Utrecht con il gol del definitivo 1-0, confermandosi poco dopo la doppietta realizzata al NEC Nijmegen alla seconda giornata. Per lui in totale sono già tre gol in cinque partite, che stanno trascinando a sorpresa il Fortuna Sittard ai piedi della zona Europa. Chissà quindi che questa non possa essere la stagione della rinascita per un calciatore che ha ancora appena 23 anni e che ha fatto vedere lampi di talento invidiabili ai tempi del Psv.