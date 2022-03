FA Cup, il Tottenham di Conte eliminato a sorpresa. Passa il City

LONDRA (Inghilterra) - La sfida inaugurale degli ottavi di finale di FA Cup riserva non poche sorprese, ma non disattende i pronostici. Il Manchester City di Pep Guardiola riesce ad approdare ai quarti di finale del torneo imponendosi in trasferta 2-0 sul Peterborough United, ma non senza faticare. Il muro eretto dai padroni di casa davanti alla porta difesa da Steven Benda crolla infatti solo al 60', quando Riyhad Mahrez riesce a trovare lo spiraglio giusto per siglare la rete del vantaggio. Il gol del raddoppio, invece, arriva al 67' con Jack Grealish. Nel secondo match della serata trionfa il Crystal Palace, che a Selhurst Park batte 2-1 lo Stoke City: gli uomini di Patrick Viera passano in vantaggio al 53' con Kouyaté, ma vengono riacciuffati al 58' dalla rete di Tymon. Il gol decisivo, che mette in cassaforte il passaggio del turno, lo mette a segno l'olandese Jairo Riedewald all'82'. Nell'ultima gara della serata viene invece clamorosamente eliminato il Tottenham, che diventa così la seconda vittima illustre nel torneo del Middlesbrough, che al turno precedente era riuscito a superare anche il Manchester United di Ralf Rangnick nella lotteria dei rigori. La rete che condanna la squadra di Antonio Conte arriva al 107' del secondo tempo supplementare, e porta la firma del giovane talento classe 2002 Josh Coburn.