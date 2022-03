Fa Cup, Chelsea in semifinale: Lukaku fa volare Tuchel

MIDDLESBROUGH (REGNO UNITO) - Il Chelsea si lascia alle spalle le incertezze societarie e si impone con un netto 2-0 sul campo del Middlesbrough, strappando il biglietto per le semifinale della Fa Cup. Gli uomini di Tuchel dominano e sbloccano il risultato al quindicesimo, grazie a Lukaku, abile a sfruttare un perfetto assist di Mount. Al 31' Ziyech, con un destro preciso dal limite dell'area di rigore, trova il raddoppio. Lukaku sfiora il terzo gol (salvataggio sulla linea di un difensore su un suo tiro a colpo sicuro), poi nella ripresa è il Middlesbrough a rendersi pericoloso con un'iniziativa di Balogun, che conclude sopra la traversa da buona posizione. Nel finale Werner va vicinissimo alla terza rete, con un colpo di testa, deviato in corner dal portiere Lumley. E' l'ultima emozione: il Chelsea si impone 2-0 e vola in semifinale.