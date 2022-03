LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester City si qualifica per le semifinali della Fa Cup battendo per 4-1 il Southampton. Per la squadra di Guardiola le reti di Sterling al 12', De Bruyne al 62', Foden al 75' e Mahrez al 78'. Momentaneo pari dei Saints con l'autogol di Laporte al 47'. Anche il Crystal Palace stacca il pass per la semifinale. La formazione allenata da Patrick Vieira, infatti, ha battuto in casa 4-0 l'Everton: a decidere il match i sigilli di Guehi, Mateta, Zaha e Hughes.