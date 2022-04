Mané trascina il Liverpool in finale di FA Cup: Klopp batte Guardiola

LONDRA (Regno Unito) - Il Liverpool dilaga nel primo tempo, soffre nella ripresa, ma poi batte 3-2 il Manchester City , qualificandosi per la finalissima di FA Cup, in programma il 14 maggio. A Wembley, meno di una settimana dopo il 2-2 del match di Premier League, Reds e Citizens si ritrovano di fronte nella semifinale di Coppa d'Inghilterra, che regala a Jurgen Klopp il nono successo contro Guardiola in 24 sfide tra i due big della panchina. Il tedesco adesso sopravanza, negli scontri diretti, il catalano, fermo a otto vittorie (i pareggi invece sono 7).

Manchester City-Liverpool 2-3, tabellino e statistiche

Mané superstar a Wembley

La semifinale di Wembley inizia in discesa per il Liverpool, che trova il gol dopo 9 minuti: è Konaté, ex difensore francese del Lipsia, a colpire di testa su angolo di Robertson, battendo Steffen, portiere statunitense del City, preferito a Ederson oggi pomeriggio. L'estremo difensore americano diventa protagonista negativo del raddoppio dei Reds, al 17', quando tiene troppo il pallone tra i piedi e se lo fa rubare da Mané, che appoggia in rete in scivolata. Al 45' l'attaccante senegalese del Liverpool colpisce ancora, stavolta di destro al volo, su passaggio di Thiago Alcantara. Si va al riposo con la formazione di Klopp in vantaggio per 3-0.

La reazione tardiva dei ragazzi di Guardiola

Negli spogliatoi Guardiola striglia i suoi uomini, che rientrano in campo più concentrati: al 47' Grealish accorcia le distanze per il City, dopo uno spunto di Gabriel Jesus. Al 57' Fernandinho, capitano della formazione di Guardiola, rischia l'espulsione per un'entrata su Mané: l'arbitro Oliver consulta il Var e poi estrae il cartellino giallo. Al 91' il City acciuffa il secondo gol con Bernardo Silva, dopo uno spunto sulla destra di Mahrez. I ragazzi di Guardiola cercano così il miracoloso pareggio, ma al 93' Alisson para l'ultima conclusione di Sterling, spegnendo le speranze del Manchester City. Il Liverpool vince 3-2 e approda alla finale di FA Cup del 14 maggio a Wembley. Nell'ultimo atto della Coppa d'Inghilterra i ragazzi di Klopp affronteranno la vincente della seconda semifinale, che è in programma domani pomeriggio tra Chelsea e Crystal Palace, sempre nel mitico stadio di Londra.