Fa Cup, United avanti: Rashford trascinatore, Everton eliminato

MANCHESTER (Inghilterra) - Prosegue il cammino in Fa Cup del Manchester United che supera il terzo turno passando per 3-1 contro l'Everton di Lampard, in piena crisi in Premier e ora fuori anche dalla coppa con l'ex Chelsea sempre più in bilico. Festa per Ten Hag che dopo l'addio a Cristiano Ronaldo ha trovato un super Rashford, protagonista assoluto della gara con due giocate illuminanti e la firma su rigore per il tris che lancia i Red Devils al prossimo turno.