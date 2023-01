Klopp costretto al replay in Fa Cup: Liverpool-Wolves 2-2

Il Liverpool non riesce a tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta contro il Brentford in Premier League. Nel match valevole per la qualificazione ai sedicesimi di finale i Reds pareggiano 2-2 contro i Wolves e saranno costretti a giocare il replay. A sbloccare il match sono gli ospiti che sfruttano un clamoroso errore di Alisson in impostazione con il portoghese Guedes. I Reds rialzano la testa e sul finale di primo tempo pareggiano grazie al gol di Nunez su assist di Arnold, prima di ribaltare il risultato con Salah al 52’. Sembra essere tutto in discesa per il Liverpool ma ci pensa Hee-Chan al 67’ a riportare il punteggio in parità. Avanza ai sedicesimi il Tottenham di Conte, che vince 1-0 in casa contro il Portsmouth grazie al gol decisivo di Kane.