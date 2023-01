FA Cup, l'Arsenal fatica un'ora poi dilaga: 3-0, ora c'è il City

OXFORD (Regno Unito) - Con molta più fatica del previsto e di quanto il risultato non possa suggerire a prima vista, l'Arsenal si impone 3-0 al Kassam Stadium di Oxford contro la formazione di casa, attualmente quindicesima nella terza divisione britannica, a +7 sulla zona retrocessione e a -11 dall'ultimo posto disponibile per i play-off, e si qualifica per i sedicesimi di finale di FA Cup, dove affronterà il Manchester City di Guardiola, reduce dal pesante 4-0 inflitto al Chelsea.