FA Cup, Akè regala gli ottavi a Guardiola

MANCHESTER - All' Etihad Stadium il Manchester City sfida l' Arsenal nel match valido per i sedicesimi di FA CUP . Guardiola si presenta con Grealish , Mahrez e De Bruyne alle spalle di Haaland mentre Arteta può schierare Trossard , il nuovo acquisto prelevato dal Brighton di De Zerbi . Pronti, via e dopo pochi minuti Haaland si trova da solo di fronte a Turner ma spreca tutto. Primo tempo molto equilibrato con poche occasioni, con la gara bloccata soprattutto a centrocampo: da segnalare solo un tiro a giro di De Bruyne fuori di poco. Il primo tempo si chiude con una brutta notizia per il City: Stones si infortuna, al suo posto entra Laporte .

Akè trascina il City agli ottavi

Le squadre tornano in campo e Guardiola inserisce Julian Alvarez per Mahrez. Al 65° il City passa in vantaggio: palo dalla lunga distanza di Alvarez, sulla ribattuta piomba Grealish che serve ad Akè la palla dell'1-0. Succede ben poco nel resto della gara con l'Arsenal che cerca, senza successo, la via del pari con Martinelli, autore di due incursioni in area non assistite dai compagni. Guardiola vola così agli ottavi di FA Cup, eliminado la capolista della Premier League.