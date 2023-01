FA Cup, De Zerbi show: il Brighton elimina il Liverpool di Klopp

Sorpresa ai sedicesimi di FA Cup dove il Brighton rimonta ed elimina il Liverpool: De Zerbi batte ancora Klopp dopo il 3-0 in Premier e vola agli ottavi del torneo. I Reds vanno in vantaggio e sbloccano il match al 30' con Elliott, ma il Brighton pareggia subito con Dunk. Il gol della vittoria arriva al 92' ed è del giapponese Mitoma, sempre più decisivo nelle ultime gare. Nelle altre due gare del pomeriggio, il Wrexham sfiora il colpo grosso contro il più quotato Sheffield United: il match è terminato 3-3 e tra qualche giorno ci sarà il replay in casa della formazione del South Yorkshire. Pronostico rispettato invece nel match tra Stoke e Stevenage che ha visto i padroni di casa passare il turno imponendosi per 3-1.