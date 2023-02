FA Cup, arbitro estrae il cartellino rosso ma è tondo: ha un duplice significato

Durante Wrexham-Sheffield Utd, gara dei sedicesimi di finale in FA Cup, al 71′ è accaduto un evento particolare: l’arbitro Dean Whitestone ha espulso un giocatore estraendo un cartellino rosso rotondo, una cosa piuttosto singolare su un campo da calcio. L'evento ha scatenato da subito la curiosità di tantissimi tifosi inglesi: tantissime le domande e le perplessità riversatesi sul web anche perché da parte della Federcalcio inglese non c'era stato alcun comunicato o nota a riguardo. Le domande sono rimaste senza risposta anche perché l'episodio è avvenuto a seguito di un altro ‘cartellino' mai visto: di colore bianco. La spiegazione dell'accaduto arriva però da un forum arbitrale che ha così spiegato: "I cartellini nella doppia forma, circolari e rettangolari, sono stati originariamente introdotti per "aiutare" i giocatori che non potevano distinguere tra i differenti colori. Servivano anche per aiutare l'arbitro che voleva estrarre il cartellino velocemente, la sua sagoma gli diceva quale cartellino stava estraendo". Perciò la doppia forma aveva una doppia utilità: aiutare i giocatori daltonici e agevolare l'arbitro nella scelta senza dover controllare nel taschino.