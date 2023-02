FA Cup, Foden e De Bruyne regalano i quarti a Guardiola, bene anche De Zerbi

Il Manchester City non ha problemi in casa del Bristol e vola ai quarti di finale di FA Cup: una doppietta di Foden e la rete di De Bruyne regalano il passaggio del turno a Pep Guardiola. Bene anche il Brighton di De Zerbi, corsaro in trasferta sul campo dello Stoke City: decide una fiammata di Ferguson. La terza vittoria esterna della serata è una delle sorprese di questo turno: il Blackburn elimina il Leicester grazie alle reti di Dolan e Szmodics, inutile il gol di Iheanacho. Sorride anche il Fulham che grazie a Palinha e Solomon elimina il Leeds United.