FA Cup: Stellini ko senza Conte a Sheffield, lo United vola ai quarti

Clamorosa eliminazione in FA Cup per il Tottenham di Antonio Conte, sostituito in panchina dal vice Stellini: gli Spurs sono stati battuti in trasferta dallo Sheffield United, secondo in classifica in Championship. A decidere la gara è stato un gol di Ndiaye a 10 minuti dal termine. Continua a vincere, invece, il Manchester United che, dopo la conquista della Carabao Cup contro il Newcastle, va avanti anche in FA Cup rimontando il West Ham: Hammers avanti con Benrahma ma nell'ultimo quarto d'ora i Red Devils si scatenato e volano ai quarti spinti da Casemiro, che provoca l'autorete di Aguerd, e poi dalle giocate di Garnacho e Fred che chiudono la gara sul 3-1.