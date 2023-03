Fa Cup, la favola del Grimsby Town: Blundell Park e la filosofia di Bill Shankly

Una squadra di quarta divisione che vince contro il Southampton e si qualifica ai quarti di Fa Cup . Sembra una favola, una storia romantica, una pellicola da vecchi tempi. Ma questa volta non è soltanto un film. Dai "Fratelli Grimsby" di Leterrier al St Mary's . Il regista è Paul Hurst e di professione fa l'allenatore e con il suo Grimsby Town ha scritto un pezzo di storia. Una piccola società inglese con sede a Cleethorpes nel North East Lincolnshire. Milita in League Two (quarta serie inglese), ma è il club più titolato della contea delle Midlands orientali. Il prossimo avversario sarà il Brighton di De Zerbi, in uno scenario che si prospetta affascinante.

Blundell Park e un giovane Bill Shankly, eroe contemporaneo del Liverpool

Se a Liverpool si parla di Bill Shankly la mente subito riavvolge il nastro e fa un tuffo nel passato al 1954. L'allora giovane allenatore era alle prime armi e veniva da un passato proprio al Grimsby, fino a diventare una leggenda dei Reds. Si è seduto sulla panchina di Anfield per ben 15 anni, scrivendo la storia del club. Lo ha portato dalla seconda divisione alla conquista di tre campionati inglesi (attuale Premier League), una Coppa di Lega, la Coppa Uefa e anche la semifinale di Coppa Campioni. "Ci sono solo due grandi squadre di calcio nel Merseyside: il Liverpool e le riserve del Liverpool", dopo una frase del genere non hanno potuto fare altro che dedicargli una statua. Shankly ha vissuto sempre il calcio con passione: "Molte persone credono che il calcio sia una questione di vita o di morte, io non concordo con questa affermazione. Posso assicurarvi che si tratta di una questione molto, molto più importante". Una dichiarazione che rispecchia i sogni di tutti i club: dal più piccolo al più grande. Una filosofia che porta a risultati inimmaginabili, un po' come quello del Grimsby, che contro il Southampton ha voluto fare un omaggio a Bill. La loro casa non è Anfield ma il Blundell Park, uno dei più antichi stadi di Inghilterra. Dal 1898 ad oggi, un pezzo di storia nonostante gli ammodernamenti e i lavori di sicurezza.

A volte il destino sa essere beffardo, perché un altro dei grandi nomi con un passato al Grimsby è Lawrie McMenemy, che ha portato il club alla promozione nell'allora terza divisione nel 1972, prima di trasferirsi proprio al Southampton, dove vinse l'Fa Cup. Sembra quasi un disegno divino, non è solo calcio.