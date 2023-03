Fa Cup, Haaland domina il Burnley: Manchester City in semifinale

MANCHESTER (Inghilterra) - Al via i quarti di finale della Fa Cup con il Manchester City che batte in casa il Burnley ed è la prima semifinalista della coppa. I ragazzi di Guardiola sono imposti per 6-0 e, come sempre, nel segno di Erling Haaland. In 180" l'attaccante norvegese trafigge due volte l'incolpevole Peacok: al 32' (assist Alvarez) non sbaglia a tu per tu con il portiere e al 25' deve solo appoggiare da pochi passi con il mancino su assist perfetto di Foden per il 2-0 City. In apertura del secondo tempo Haaland sigla al 59' la sua sesta tripletta stagionale per il 4-0 prima di lasciare il campo al 63', con i 3 gol di oggi l'ex Dortmund sale a quota 42 gol stagionali in tutte le competizioni con la maglia del City. Ad ampliare i vantaggio dei padroni di casa ci pensano Alvarez con la doppietta (62' e 73' sempre su assist De Bruyne) e Palmer (68'). Domenica in campo le altre tre sfide di quarti con: Sheffield United-Blackburn (13:00), il Brighton di De Zerbi contro il Grimsby Town (15:15) ed infine Manchester United-Fulham (17:30).