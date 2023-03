Manchester United contro il Brighton di De Zerbi in semifinale di Fa Cup

MANCHESTER (Inghilterra) - Tris in rimonta per il Manchester United che batte il Fulham e supera i quarti di finale di Fa Cup. Mitrovic porta avanti i Cottagers, poi perde la testa e si fa espellere due minuti dopo il rosso diretto al compagno di squadra Willian, spianando la strada ai Red Devils che ribaltano nel quarto d'ora finale con la doppietta di Bruno Fernandes e la rete di Sabitzer. In semifinale Ten Hag se la vedrà contro il Brighton di Roberto De Zerbi che avanza agilmente con un rotondo 5-0 ai danni del Grimsby. All'Amex Stadium, i gabbiani hanno steso i malcapitati avversari grazie alla doppietta di Ferguson e alle reti siglate da Undav, March e Mitoma. L'altra semifinale sarà tra il Manchester City e lo Sheffield United che con una rete di Doyle al 91' elimina il Blackburn per 3-2.