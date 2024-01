FA Cup, poker del Brighton di De Zerbi e Chelsea. Ok Newcastle e Leicester

Vittoria sofferta per il Leicester , che nel terzo turno di FA Cup passa sul campo del Millwall con le reti di Casadei (16’), Ricardo (39’) e Cannon (61’). I padroni di casa riescono però a tenere aperti i giochi fino alla fine con le reti di Watmore al 56' e di Flemming all’86'. La squadra allenata da Enzo Maresca accede così alla prossima fase del torneo con il risultato finale di 2 a 3. Vince anche De Zerbi , che con il suo Brighton batte lo Stoke City per 4 a 2.

Il NewCastle di Eddie Howe si aggiudica invece il “derby” contro gli eterni rivali del Sunderland. I bianconeri vincono per 3 a 0 con l’autorete di Ballard e la doppietta di Isak che va a segno in entrambe le occasioni su calcio di rigore. Bene anche Chelsea e Aston Villa. I Blues vincono in trasferta contro il Preston con un 4 a 0 firmato Broja, Thiago Silva, Sterling e Fernandez. Mentre gli uomini di Emery – attualmente secondi in Premier League con 42 punti – battono il Middlesbrough con il risultato di 1-0.

Tutti i risultati

Maidstone United – Stevenage 1-0

Coventry City – Oxford United 6-2

Millwall – Leicester City 2-3

AFC Wimbledon - Ipswich Town 1-3

Sunderland – Newcastle 0-3

Watford – Chesterfield 2-1

Stoke City – Brighton 2-4

Gillingham – Sheffield United 0-4

Blackburn – Cambridge United 5-2

Newport County – Eastleigh 1-1

Norwich City – Bristol Rovers 1-1

QPR – AFC Bournemouth 2-3

Plymouth Argyle – Sutton Utd 3-1

Southampton – Walsall 4-0

Hull City - Birmingham 1-1

Sheffield Wednesday – Cardiff City 4-0

Chelsea – Preston 4-0

Swansea – Morecambe 2-0

Middlesbrough - Aston Villa 0-1