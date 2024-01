City agli ottavi, Aké elimina il Tottenham. Replay tra Chelsea e Aston Villa

LONDRA (Inghilterra) - Basta una rete di Aké all'88' al Manchester City per sbancare il campo del Tottenham e proseguire il cammino in Fa Cup. Avanza agli ottavi Guardiola che strappa il pass nel finale, ma al termine di una partita ampiamente controllata dai citizens con tante occasioni sventate da Vicario. Alla fine è una zampata in mischia dell'olandese, con tante proteste Spurs per il contatto tra Ruben Dias e il portiere ex Empoli, a decidere l'incontro.