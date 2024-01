Orrore in Inghilterra, scene da hooligans: partita sospesa, violenze brutali

"Il giorno della vergogna". Il Daily Mail ha titolato così riguardo gli scontri avvenuti nel corso della gara tra West Bromwich Albion e Wolverhampton in FA Cup. Un bruttissimo spot per il calcio inglese in un derby molto sentito dalle due tifoserie e che non si giocava dal 2021. La gara è stata interrotta al minuto 78 quando gli ospiti hanno segnato il gol del 2 a 0 con Cunha e alcuni tifosi hanno iniziato a creare scompiglio in tribuna riversandosi poi anche sul terreno di gioco. I giocatori sono scappati negli spogliatoi e la Polizia è intervenuta per riportare la situazione alla normalità.

West Brom-Wolverhampton, scontro tra tifosi

Nonostante l'aumento delle forze dell'ordine e l'orario (ore 11:45 in Inghilterra) non si è riusciti ad evitare lo scontro tra le due tifoserie in un derby che ha sempre avuto un potenziale altissimo di rischio sotto questo punto di vista. Alla rete del 2 a 0 del Wolves è scoppiato il caos con lo scontro tra i tifosi sugli spalti e in campo con i giocatori costretti a portare via anche i loro figli (c'è un video in cui Kyle Bartley difensore del West Brom porta fuori i suoi bambini dallo stadio). Non solo spintoni perché come riferito dal quotidiano inglese sarebbero volati anche oggetti come bottigliette tra le persone. Diversi agenti e steward sono intervenuti per calmare la situazione e il tutto è durato circa mezz'ora. Dopo la ripresa del gioco circa 250 poliziotti antisommossa sono rimasti nella zona dove è successo il tutto, ma non c'è stato più bisogno di intervenire. La gara è terminata con la vittoria dei Wolves.