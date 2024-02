Haaland esagerato: ne fa cinque al Luton! Manchester City ai quarti di Fa Cup

Tutto facile per il Manchester City negli ottavi di finale di FA Cup. La squadra di Guardiola si è imposta in casa del Luton Town con il risultato finale di 6-2 grazie ad uno strepitoso Erling Haaland che ha realizzato una tripletta decisiva nel primo tempo e non solo. I padroni di casa hanno provato a rialzare la testa accorciando le distanze con la doppietta di Clark tra il 45' e il 52'. I Citizens non si sono però lasciati intimorire e hanno trovato altri due gol ancora una volta con Haaland che sale così a cinque marcature in un'unica partita. A chiudere la sfida ci ha poi pensato l'ex Inter Mateo Kovacic.