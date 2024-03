Paura in Inghilterra: Maanum collassa in campo durante Arsenal-Chelsea femminile

Minuti di terrore durante la finale della Coppa di Lega femminile, la Coppa d'Inghilterra femminile, fra Arsenal e Chelsea quando la 24enne norvegese Frida Maanum, in forza ai 'Gunners', ha avuto un collasso ed è crollata improvvisamente a terra, fra lo sconcerto e la paura delle altre giocatrici. Immediatamente soccorsa, le è stata applicata una maschera per la respirazione con l'ossigeno, durata circa sette minuti, e poi è stata portata via in barella, prima di essere ricoverata in un ospedale della zona. Al suo posto è entrata Alessia Russo, e la partita è ripresa, con la vittoria dell'Arsenal per 1-0 con gol di Stina Blackstenius all'11' del secondo tempo supplementare.