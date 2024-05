Diretta Manchester City-Manchester United ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - Si assegna l'ultimo trofeo della stagione di Premier League, a Wembely derby di Manchester per alzare l'FA Cup. Da una parte il City che ha appena festeggiato l’ennesimo titolo dell’era Guardiola, consegnando alla storia quel record assoluto di quattro Premier vinte di seguito che ne ha definitivamente tratteggiato il mito. Dall’altra lo United, protagonista di una delle stagioni più negative della propria storia (ottavo posto in Premier, peggior piazzamento dal 1990), e che con ogni probabilità vedrà scorrere già oggi i titoli di coda dell’ennesimo progetto tecnico andato a farsi benedire, quello targato Erik ten Hag. A prescindere da come finirà la partita, il tempo dell’olandese sembra infatti scaduto. La decisione, da quanto trapela, è stata presa. Una storia che si ripete, con contorni incredibilmente simili messi lì a tratteggiare l’immagine dell’ennesimo fallimento. Era il 2016 e il tecnico era sempre un olandese, Louis van Gaal. Una stagione molto simile: campagna acquisti fallimentare, tanti infortuni e conferenze stampa al veleno. E quel finale che potrebbe ripetersi, con Ten Hag, proprio come Van Gaal, esonerato dopo la vittoria della FA Cup.