Trionfo United, City ko: Garnacho e Mainoo regalano l'FA Cup a Ten Hag

Il Manchester United trionfa a Wembley nel derby contro il City vinto 2-1 ed alza la tredicesima FA Cup della sua storia. I Red Devils vendicano così la finale persa lo scorso anno sempre contro la squadra di Guardiola quando la decise una doppietta di Gundogan . Ten Hag può così festeggiare il trofeo nazionale che mancava dalla stagione 2015-2016 grazie alle reti di Garnacho e Mainoo , entrambe siglate nel primo tempo. Nella ripresa inutile la rete di Doku che aveva riacceso le speranze di Guardiola. I Red Devils, che hanno chiuso la Premier all'8º posto con 60 punti, oltre a celebrare la conquista del titolo festeggiano anche la qualificazione in Europa League . Finale di stagione amaro dunque per il Chelsea , che in virtù del traguardo raggiunto dallo United dovrà accontentarsi di un posto in Conference League . La finale di Wembley penalizza anche il Newcastle , che posizionatosi al 7º posto deve dire addio alle coppe .

City-United, il primo tempo

Contro ogni pronostico, lo United domina letteralmente la prima frazione di gioco aggredendo alto il City che fatica fin da subito a trovare il palleggio adatto. Haaland impalpabile, stretto e marcato a uomo dai centrali dei Red Devils. Lo United passa in vantaggio al 30° minuto: papera incredibile di Gvardiol che non vede Ortega in uscita e lo scavalca con un retropassaggio di testa, favorendo Garnacho che a porta vuota mette dentro. Passano meno di 10 minuti e la squadra di Ten Hag raddoppia: azione tutta di prima dello United con Bruno Fernandes che serve a dovere Mainoo che di piatto destro insacca alle spalle del portiere tedesco.

City-United, il secondo tempo

Nella ripresa è un monologo del City che cerca la rimonta: Guardiola butta subito dentro Doku e Alvarez per dar più peso all'attacco. Al minuto 55 Haaland prende in pieno l'incrocio dei pali mentre cinque minuti dopo è un intervento prodigioso di Onana a dire di no a Walker. Ma il portiere camerunense capitola al minuto 87 quando uno scatenato Doku lo buca sul suo palo e riaccende le speranze dei Citizens. Dopo 7 minuti di recupero l'arbitro Madley fischia la fine del derby e il popolo dei Red Devils può festeggiare la tredicesima FA Cup della loro storia.