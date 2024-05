"È dieci volte più forte di me": Scholes infiamma i tifosi United

" Ho letto alcuni paragoni tra me e Mainoo la scorsa settimana. Non perdete tempo, è dieci volte il giocatore che ero io a 19 anni ". Non lo ha detto un calciatore qualsiasi del Manchester United , ma una leggenda come Paul Scholes . Uno dei centrocampisti più rappresentativi della storia dei Red Devils e uno dei più forti tra i fuoriclasse inglesi. Questa volta Silent Hero non è rimasto zitto, si è esposto, così come ha fatto il giovane 2005 nel derby della finale di Fa Cup contro il Manchester City .

Scholes elogia Mainoo: il talento del Manchester United

"Questo ragazzo è speciale" - ha ribadito l'ex centrocampista dello United. Come dargli torto. Se ne è accorto anche Southgate che lo ha convocato già nell'Inghilterra dei grandi. Un predestinato. E quando hai di fronte un talento simile, te ne accorgi. Di certo non è passato inosservato durante la stagione: 35 presenze, 5 gol e 3 assist. Ma sono numeri relativi, vista la giovane età. Gioca con una grande maturità e soprattutto senza timore.

Scholes ha detto che a 19 anni valeva dieci volte meno. Ha detto la verità? Entrambi sono un prodotto del settore giovanili, ma Kobbie lo ha anticipato di un anno nel debuttare con la prima squadra. Certo, prima la concorrenza era letale, visto che il Manchester lottava per grandi palcoscenici. La leggenda dei Red Devils al suo primo anno nel 1994-1995, a venti anni compiuti, ha realizzato cinque gol (gli stessi del predestinato gioiello lanciato da Ten Hag). Ma la sua personalità era evidente e infatti ha realizzato una doppietta nel giorno del suo esordio contro il Port Vale in Coppa. Il destino sembra unirli, infatti anche Mainoo ha realizzato la sua prima rete in una competizione a eliminazione diretta, in FA Cup contro il Newport County nel gennaio 2024, per poi ripetersi dopo appena quattro giorni contro i Wolves in Premier League. E allora torniamo alla domanda, Scholes è stato sincero? Forse sì, ma forse ha anche esagerato ed è stato troppo umile. Ma una cosa è certa, Mainoo ci metterebbe la firma per vivere la metà dei suoi successi.