Clamoroso in FA Cup: Liverpool di Chiesa eliminato dall’ultima della Serie B inglese!

Clamorosa eliminazione del Liverpool ai sedicesimi di finale di FA Cup per mano del Plymouth Argyle che tra le mura amiche ha piegato i Reds per 1-0. La prima della Premier contro l'ultima della classe in Championship, ma la coppa nazionale inglese non smette di stupire e a decidere il match è un rigore di Hardie al minuto 53. Tonfo per gli uomini di Slot, dominatori in campionato e in Champions, con Federico Chiesa mandato in campo dal primo minuto ma incapace di incidere sulla partita e sul risultato. Agli ottavi vola dunque la cenerentola della Serie B inglese che continua il suo sogno dopo questo pomeriggio da favola.