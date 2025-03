Mateta shock, intervento killer del portiere. E in tribuna: “Lasciatelo morire”

Attimi di paura al 'Selhurst Park' di Londra, nel corso dell'ottavo di finale di FA Cup tra Crystal Palace e Millwall . Dopo appena nove minuti, il portiere ospite ha commesso un grave fallo di gioco su Mateta , entrando con la gamba alta nel tentativo di spazzare palla . L'attaccante ha avuto la peggio, ricevendo il colpo in faccia e in seguito anche subendo la caduta dell'estremo difensore sul suo corpo . Per qualche minuto il francese ha fatto preoccupare tutti ed è stato portato fuori dal campo con l'ausilio della barella e anche con l'ossigeno. Ma a rovinare ulteriormente il momento delicato, ci hanno pensato i tifosi rivali.

Mateta spaventa tutti, i tifosi intonano un coro orrendo

In un primo momento, l'arbitro Oliver (quello di Real Madrid-Juventus) non si era reso conto neanche della gravità dell'intervento, ma poi con l'ausilio del Var non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso per il brutto fallo di Edwards. Il match è stato interrotto per qualche minuto con vari attimi di paura. Poi quando il giocatore è stato portato fuori dal terreno di gioco, i tifosi rivali hanno intonato un coro irrispettoso: "Lasciatelo morire". Frasi subito stigamatizzate dal resto dello stadio. Il calciatore è finito poi in ospedale, dove è stato diagnosticato il trauma cranico.