FA Cup, United ko ai rigori contro il Fulham: fatale l'errore di Zirkzee

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United capitola in casa contro il Fulham negli ottavi di finale di FA Cup. La squadra di Amorim è stata eliminata ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ospiti in vantaggio con Bassey nel finale di primo tempo ma nella ripresa arriva il pari dei Red Devils grazie a Bruno Fernandes che al 71° pareggia il conto. La gara si trascina ai calci di rigore: fatali gli errori di Lindelof e di Zirkzee per i padroni di casa.