City in finale di Fa Cup, Nottingham ko: Guardiola sfiderà il Crystal Palace

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la conquista del Community Shield ad inizio stagione, le speranze di alzare un altro trofeo per il Manchester City sono tutte racchiuse nella Fa Cup. In estate poi ci sarà il Mondiale per club, ma con la Premier al Liverpool e la Carabao al Newcastle, Guardiola può alzare un altro trofeo al cielo in Inghilterra se riuscirà a battere a Wembley il Crystal Palace.