Il solito United: eliminato a Old Trafford dal Brighton. Fa Cup, Arsenal ok

Netta vittoria per 4-1 dell'Arsenal sul campo del Portsmouth, formazione che milita in Championship, e passaggio al prossimo turno di FA Cup per Gunners. Decisivi, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bishop, la tripletta di Martinelli e l'autorete di Dozzell. In mezzo anche un penalty sbagliato da Madueke. Vince ai supplementari il West Ham in casa contro il QPR per 2-1: decisive le reti di Summerville e del nuovo acquisto Castellanos, arrivato una settimana fa dalla Lazio. Eliminato il Manchester United a cui non basta la rete di Sesko: il Brighton passa per 2-1 grazie alle firme di Gruda e Wellbeck.