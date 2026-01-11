Tuttosport.com
Il solito United: eliminato a Old Trafford dal Brighton. Fa Cup, Arsenal ok

Tris del Leeds che si qualifica al prossimo turno anche grazie alla rete di Gnonto; ok il West Ham, decide la prima firma di Castellanos con il suo nuovo club
2 min
Il solito United: eliminato a Old Trafford dal Brighton. Fa Cup, Arsenal ok © Getty Images

Netta vittoria per 4-1 dell'Arsenal sul campo del Portsmouth, formazione che milita in Championship, e passaggio al prossimo turno di FA Cup per Gunners. Decisivi, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bishop, la tripletta di Martinelli e l'autorete di Dozzell. In mezzo anche un penalty sbagliato da Madueke. Vince ai supplementari il West Ham in casa contro il QPR per 2-1: decisive le reti di Summerville e del nuovo acquisto Castellanos, arrivato una settimana fa dalla Lazio. Eliminato il Manchester United a cui non basta la rete di Sesko: il Brighton passa per 2-1 grazie alle firme di Gruda e Wellbeck.

Tris del Leeds, il gol Gnonto

Il Leeds batte a domicilio 3-1 il Derby County, formazione che milita in Championship, e stacca il pass per il prossimo turno di FA Cup. In gol l'azzurro Gnonto, Tanaka e Justin, con gli ospiti che hanno anche fallito un penalty con Piroe. Non basta ai padroni di casa il guizzo dell'iniziale vantaggio di Brereton Diaz. Si qualifica senza problemi anche il Norwich che cala la manita al Walsall nel 5-1 finale; avanti anche il Mansfield che, in trasferta sul campo dello Sheffield United, si impone per 4-3. Passa anche l'Hull City che necessita dei calci di rigori per avere la meglio sul Blackburn; rigori che sorridono anche al West Bromwich che elimina lo Swansea in trasferta dopo il 2-2 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

