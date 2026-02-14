Tuttosport.com
FA Cup, la sorpresa Mansfield stende il Burnley e vola agli ottavi. Il City in scioltezza sul Salford

I Citizens non falliscono l'impegno di Coppa. Gli uomini di Scott Parker salutano la competizione ai sedicesimi
2 min
Fa CupManchester City
FA Cup, la sorpresa Mansfield stende il Burnley e vola agli ottavi. Il City in scioltezza sul Salford© Getty Images

Il Manchester City conquista l'accesso agli ottavi di finale contro il Salford: un'autorete di Dorrington al 6' apre le marcature, poi ci pensa Guehi all'81' ad assicurare la qualificazione ai Citizens. Clamorosa disfatta per il Burnley di Scott Parker in casa contro il Mansfield, squadra di terza serie inglese. Laurent sigla la rete del vantaggio dei padroni di casa, che subiscono la rimonta degli ospiti con i gol di Oates al 53' e Reed all'80'. Passa il West Ham ai tempi supplementari contro il Burton: la gara resta inchiodata sul punteggio di 0-0 per tutti i novanta minuti, poi a consegnare la qualificazione agli Hammers ci pensa Summerville al 95'.

Il Norwich stende il West Bromwich, Southampton ok

Nel match tra Norwich e West Bromwich a Carrow Road a sorridere sono i padroni di casa. I Canaries vanno in vantaggio al 31' con Maghoma, nel secondo tempo rispondono gli ospiti con Maja al 68'. Nel finale di gara prima Chrisene all'82' e poi Toure al 93' assicurano al Norwich la qualificazione agli ottavi di FA Cup. Sono serviti i supplementari al Southampton per avere la meglio sul Leicester. Skipp risponde al rigore di Larin nei tempi regolamentari, poi la decide Bree al minuto 109

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

