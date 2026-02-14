FA Cup, la sorpresa Mansfield stende il Burnley e vola agli ottavi. Il City in scioltezza sul Salford

Il Norwich stende il West Bromwich, Southampton ok

Nel match tra Norwich e West Bromwich a Carrow Road a sorridere sono i padroni di casa. I Canaries vanno in vantaggio al 31' con Maghoma, nel secondo tempo rispondono gli ospiti con Maja al 68'. Nel finale di gara prima Chrisene all'82' e poi Toure al 93' assicurano al Norwich la qualificazione agli ottavi di FA Cup. Sono serviti i supplementari al Southampton per avere la meglio sul Leicester. Skipp risponde al rigore di Larin nei tempi regolamentari, poi la decide Bree al minuto 109