Tonali show: Aston Villa eliminato

Nel match tra Norwich e West Bromwich a Carrow Road a sorridere sono i padroni di casa. I Canaries vanno in vantaggio al 31' con Maghoma, nel secondo tempo rispondono gli ospiti con Maja al 68'. Nel finale di gara prima Chrisene all'82' e poi Toure al 93' assicurano al Norwich la qualificazione agli ottavi di FA Cup. Sono serviti i supplementari al Southampton per avere la meglio sul Leicester. Skipp risponde al rigore di Larin nei tempi regolamentari, poi la decide Bree al minuto 109'. Nell'altro match di giornata, Sandro Tonali trascina il Newcastle. Il centrocampista azzurro firma la doppietta nel 3-1 che elimina in rimonta l'Aston Villa (63', 76'): di Woltemade l'altra maratura (88'). In campo anche Liverpool e Brighton.