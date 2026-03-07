Tuttosport.com
Eze trascina Arsenal ai quarti di finale dell'FA Cup: Mansfield eliminato

I Gunners faticano ma piegano il gli Stags per 2-1 grazie al gran gol nella ripresa del centrocampista
1 min
Arsenal
Eze trascina Arsenal ai quarti di finale dell'FA Cup: Mansfield eliminato © Getty Images

MANSFIELD (Inghilterra) - Ottavi di finale di FA Cup con la capolista Arsenal che stacca il pass per i quarti dopo la sofferta vittoria per 2-1 a casa del Mansfield Town (squadra che milita al 16° posto in League One). Al 40' arriva il gol che sblocca la partita con un bel tiro a giro (mancino defilato sulla sinistra) da fuori area di Madueke su assist di Martinelli. I padroni di casa però non si arrendono e al 50' Evans - in ripartenza - firma il pareggio trafiggendo Arrizabalaga con il diagonale mancino. A togliere le castagne dal fuoco ad Arteta ci pensa l'appena entrato (al 62') Eze con un potente destro sotto l'incrocio per il 2-1 al 67'. 
I Gunners adesso attendono la loro prossima avversaria che uscirà dall'incontro tra West Ham e Brentford.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

