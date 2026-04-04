Manchester City-Liverpool, la partita

Subito un'occasione al 15' per i Reds con Salah che, su rinvio del portiere, entra in area defilato sulla sinistra masbaglia il controllo facedosi rimontare al momento della conclusione. La partita si sblocca al 37' quando O'Riley viene travolto in area da Van Dijk, sul dischetto si presenta Haaland che si prende la rivincita su Mamardashvili (glielo aveva parato a novembre) realizzando la rete del'1-0. Citizens padroni del campo e prima dell'intervallo indirizzano la partita: cross dalla destra di Semenyo e colpo di testa vincente del solito Haaland bravissimo ad indirizzare la sfera sul secondo palo. Si torna in campo ed il City scrive la parola fine ma non con Haaland: Cherki manda in porta Semenyo che con lo scavetto sigla il 3-0 dopo appena 4 minuti dall'inizio del secondo tempo. Il Liverpool è in balìa degli avversari e al 57' Doku serve O'Riley che subito gira in mezzo per Halaand che non fallisce per la tripletta ed il poker. A confermare la giornata no dei campioni in carica il rigore parato da Trafford su Salah. A 13' dalla conclusione Slot manda in campo Chiesa per Salah.

Dramma Arsenal, valanga Chelsea

Nel giro di poche settimane, l'Arsenal vede sfumare il secondo obiettivo stagionale. Dopo la sconfitta col Manchester City nella finale di Coppa di Lega, i Gunners vengono eliminati nei quarti della FA Cup, sconfitti a sorpresa sul campo del Southampton, settimo nella Championship inglese. Al St. Mary's Stadium Saints avanti con Stewart al 35', Gyokeres - dopo aver trascinato la Svezia ai Mondiali - pareggia al 68' ma a cinque minuti dal 90' Charles firma il 2-1 che spedisce il Southampton in semifinale infliggendo un'altra delusione ad Arteta. Anche il Chelsea stacca il pass per la semifinale FA Cup battendo per 7-0 il Port Vale, formazione che milita in terza serie. In gol Hato, Joao Pedro, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho (su rigore), oltre l'autorete di Lawrence-Gabriel.