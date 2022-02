Porto-Sporting finisce in maxi-rissa: cinque espulsi!

Porto-Sporting, la 'classica' del calcio lusitano finita ieri 2-2, verrà ricordata per la zuffa scatenatasi nel finale, con botte stile far west a causa della quale sono stati espulsi Pepe, Marchesin, Palhinha e Tabata. In precedenza, durante la partita, era stato espulso anche Coates. Il risultato consente ai prossimi rivali della Lazio in Europa League di mantenere sei punti di vantaggio sullo Sporting.