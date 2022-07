Gli animalisti al Benfica: "Basta voli allo stadio per l'aquila Vitoria"

LISBONA (Portogallo) - Qualcuno vuol tarpare le ali ad Águia Vitória, l’aquila del Benfica. Da giovedì scorso in Portogallo non si placano le polemiche sul rapace che apre lo spettacolo dello stadio Da Lux. Come riporta la stampa lusitana infatti il leader dell'associazione Pan - acronimo di Persone, Animali e Natura - si è unita al coro di proteste contro il volo della mascotte del club lusitano. Inês de Sousa Real - portavoce del Pan - si è unita alla richiesta che invita il Benfica a non usare le aquile nella cerimonia di presentazione delle partite all'Estádio da Luz.

Gli animalisti contrari al volo

"Niente che il Pan non abbia già detto - sottolinea la portavoce dell’associazione in difesa degli animali - il posto degli animali selvatici, per quanto possa piacere ai tifosi, non è nello sport. È importante che le persone si interroghino su cosa accada dopo il "piccolo tour" allo stadio. In quali condizioni vivono questi animali? Come vengono accuditi? Sono animali selvatici: la loro vita dovrebbe essere allo stato brado e non su un trespolo per fare foto...".