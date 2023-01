"Partite truccate", Rui Costa e il Benfica sotto indagine! Il club: "Collaboreremo"

Rui Costa, le indagini e il comunicato del Benfica

Rui Costa ha assunto il ruolo di presidente in sostituzione di Luís Filipe Vieira, che già nell'estate del 2021 si era dimesso in seguito alla sua detenzione richiesta nell'ambito di un'altra inchiesta per truffa e frode fiscale. Le prime indiscrezioni di stampa sono state confermate dalla stessa società sportiva della capitale lusitana, che in un comunicato ufficiale fa sapere: "Tenuto conto delle notizie rese pubbliche oggi, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD conferma che il 3 gennaio si è costituito un convenuto circa i membri del Consiglio di amministrazione nel mandato 2016-2020 e che sono tuttora in carica. Il Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito, poiché il processo è sotto segreto giudiziario. Il Benfica SAD esprime la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, come è sempre avvenuto fino ad ora".