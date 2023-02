“Benfica nella bufera: sospetti di corruzione sull’ingresso in Champions”

LISBONA (PORTOGALLO) - Domenica 13 maggio 2018, ultima giornata del campionato portoghese. Il Porto si è già laureato campione mentre Benfica e Sporting Lisbona sono appaiate a pari punti (78) e si giocano la qualificazione alla Champions League della stagione seguente. Le Aquile vincono 1-0 contro la Moreirense , i biancoverdi cadono in casa del Maritimo (2-1) facendo così partire la festa al Da Luz. In realtà, però, rimane qualche dubbio sulla regolarità dei match. Da cinque anni, infatti, viene portata avanti un'indagine e secondo la Cnn Portugal ci sarebbero dei sospetti di corruzione.

Il Benfica e l'"affare" Alfa Semedo

Il Benfica, infatti, si aggiudicò la gara grazie a un rigore concesso per fallo di Alfa Semedo. Il centrocampista, al termine di quella stagione, passò proprio al Benfica venendo pagato 2,5 milioni per metà del cartellino. La sua esperienza al Da Luz fu deludente e dopo 16 presenze e un gol iniziò una lunga serie di prestiti che lo portarono a indossare le maglie di Espanyol, Nottingham Forest e Reading fino alla scadenza del contratto nel 2021, al termine del quale si è legato al Vitoria Guimaraes prima di andare a giocare in Arabia Saudita, all'Al-Tai. L'"affare", però, il Benfica lo aveva fatto prima, sul campo, quando con quella vittoria si era assicurato la partecipazione alla Champions League 2018-19 e i relativi 43 milioni di euro che ne derivavano.

I messaggi tra Vieira e Jorge Jesus

Sempre secondo i media portoghesi, inoltre, in quel periodo ci sarebbe stata una fitta corrispondenza telefonica tra l'allora presidente delle Aquile Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus, all'epoce allenatore dello Sporting Lisbona ma al Benfica dal 2009 al 2015. I due si sarebbero scambiati diversi messaggi a partire dal 27 aprile fino al termine del campionato, quando in mezzo ci fu proprio il derby tra le due squadre finito 0-0. Uno di questi recitava: "Non ho dubbi che noi due ne sappiamo di più mentre dormiamo che da svegli". Un dettaglio da non sottovalutare nell'inchiesta che potrebbe causare un vero e proprio terremoto nel calcio portoghese.